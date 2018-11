Başkan Çolakbayrakdar: "116 mahallede adım atmadığımız, hizmet götürmediğimiz yer kalmadı"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 44 ayda gerçekleşen yatırımlar hakkında bilgiler verirken; "116 mahallede adım atmadığımız, hizmet götürmediğimiz yer kalmadı" dedi.

Kocasinan Akademi Erciyesevler Sosyal Tesisi'nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar; yapılan çalışmaları ana başlıklarıyla, Kocasinan'a neler kattıklarını, Kocasinan'ın çehresini değiştirmek adına ortaya koydukları projelerde nerelere gelindiğini ve projelerin devamıyla ilgili neler yapacaklarını anlattı. Yaptıkları işlerle Kocasinan'da yaşayanların hayallerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; “Göreve geldiğimizde ilk başta kendimize bir vizyon çizdik. Bir şeyler yapacağız ama yapacağımız işler neticesinde bir hedefe ulaşmalıydık. Onun için yaptığımız her işin neticesinde bir kazanım elde etmeliyiz. Her projemize ‘değer katıyoruz' diye başladık. İnsanımıza, Kocasinan'a ve şehre yapacağımız projelerle değer katmalıydık. Şükür Allah'a bu noktada şehrin çehresini değiştirdik. Yapmış olduğumuz işlerle birçok şeyi başarabildiğimize inanıyorum. Biz, Kocasinan'da yaşayanların hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Şükür Allah'a, gerçekleştirme noktasında da adım adım devam ediyoruz. Kocasinan'da hiçbir sorun kalmadı, yüzde 100 bitti demiyorum, yapılacak çok şey var. ama bir irade, kararlılık, cesaret var, yapabilme noktasında başladığımız ve gelmiş olduğumuz bir yer var. Göreve başladığımızda dedik ki; ‘Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak.' Projelerimiz var, hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Kırsalından şehrine nereye gitsek bağırlarına bastılar, kucak açtılar. Bunu yaptıran rabbime de şükürler olsun. Göreve geldiğimizde Çözüm Merkezi'ni hayata geçirdik. Vatandaşlar, telefonla bize ulaşabiliyorlar. Biz talepleri alıyoruz, dinliyoruz ve sahada talep neyse gece gündüz demeden yerine getiriyoruz. Kocasinan için söylüyorum, kentsel dönüşüm olmazsa olmaz bir şey. Kentsel dönüşüm; eski binalar yıkılsın yerine yeni binalar yapılsın, katlı binalar yerine daha katlı binalar yapılsın mantığıyla değil; ‘sosyal dönüşüm' yapıyoruz. Her yaptığımız kentsel dönüşüm içerisinde bir sosyal dönüşüm teması var" dedi.

Gözyaşlarını tutamadı

Kentsel dönüşüme önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; Ahi Evran, Ziya Gökalp, Seyrani, Yunus Emre, Uğurevler, Yıldızevler, Cırgalan, Kuşçu, Argıncık mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gezdiği mahallede olan anısını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Başkan Çolakbayrakdar; “3 buçuk yılda, 44 ayda 116 mahallede adım atmadığım yer kalmadı. Şükür Allah'a hepsinde izimiz, yapılmış bir işimiz de var” ifadelerini kullandı. Ayrıca sosyal tesisler, yapımı devam eden yeni nesil pazaryerleri ile ilgili de sunum yapan Çolakbayrakdar; yıl içerisinde Kocasinan Akademi'den 15 bin 619 kişinin faydalandığını da sözlerine ekledi.