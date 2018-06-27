Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bu yılın ilk 6 ayında 90 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek, 5 milyon TL tasarruf sağladık. Yaptığımız hizmetleri artırarak devam ettiriyoruz” dedi.

Çevre dostu özelliğiyle dünya standartlarında asfalt üreten şantiyede incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yeni asfalt plentiyle hızlı bir şekilde asfaltlama çalışması yaptıklarını belirterek, Kocasinan’da asfaltlanmadık yol kalmayacağını söyledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rekor düzeyde asfaltlama çalışması yapmaya başladıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, asfalt plentiyle geçen sezon 180 kilometre yol yaparak, yaklaşık 15 milyon TL tasarruf sağladıklarını hatırlatarak, “Asfalt plentimizle ‘Yenilenen Kocasinan’da’ yeni yollar yaparak ve yenileyerek, yollarımızı daha konforlu hale getiriyoruz. Şantiyemizin, Kocasinan’a daha verimli hizmet verebilmesi için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede şantiyemize, 50 ton kapasiteye sahip 7 adet bitüm tankı ekledik. Çevre dostu özelliğiyle daha ekonomik imkan sunan yeni tanklarla, daha hızlı asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” ifadelerini kullandı.