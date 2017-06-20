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20 Haziran 2017 11:42

Başkan Çolakbayrakdar, 75 farklı ülkeden öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Medeniyetin Burçları tarafından düzenlenen iftar programının misafiri oldu.

Başkan Çolakbayrakdar, 75 farklı ülkeden öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

20 Haziran 2017 11:42


Ramazan ayı süresince iftar, teravih ve sahur programlarında ilçe sakinleriyle bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde farklı ülkelerden eğitim için Kayseri’ye gelen öğrencilerle birlikte iftarını açtı.


İftar programına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun ve 75 ülkeden Kayseri’ye okumak için gelen 75 öğrenci katıldı.


İftar öncesi kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kayseri’ye Dünyanın değişik ülkelerinden eğitim için gelen renkleri, dilleri, ırkları farklı farklı genç kardeşlerimizle birlikte bereketli bir iftar sofrasında beraberiz. Bu gururu yaşattıkları için vesile olan eğitim kadrosuna ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, Makar-ı Ulema Şehri Kayseri’de eğitim görmek için buradasınız. Selçuklunun beşeri bir medeniyeti olan Kayseri’de öğreneceğiniz çok şey var. Daha sonra kendi memleketinize gittiğiniz zaman burada öğrendiğiniz birçok güzelliği kendi ülkenize aktaracaksınız” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin binlerce yıldır barışın, kardeşliğin ve sevginin yeşerdiği bir coğrafyada olduklarını vurgulayarak, “Ecdadımızın tarihi ve kültürel kökleri dünyanın dört bir tarafında yaşatılmaktadır. Bunun en büyük örneğini sizler buraya gelerek gösteriyorsunuz. Her biriniz değişik coğrafyalardan, farklı medeniyet ve kültürlerden geldiniz ve gönül köprümüzü kuvvetlendirdiniz. Sınırlarımız uzak olmasına rağmen gönül coğrafyamızı yakın ettiniz. Ülkelerinize döndüğünüzde şehrimizden aldığınız eğitim ve kültürel değerleri taşımanız bizleri memnun edecektir. Sevginin, barışın, huzurun ve hoşgörünün birlikte yaşandığı şehrimiz ve ülkemizin değerlerini hayatınızda yer edinmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.


Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.




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