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23 Temmuz 2018 11:34

Başkan Çolakbayrakdar, “ 7’den 70’e herkese hitap eden projeler üretiyoruz”

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Çolakbayrakdar, “ 7’den 70’e herkese hitap eden projeler üretiyoruz”

23 Temmuz 2018 11:34

Fırsat buldukça etkinliklere katılmaya özen gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Belediye Başkanı olarak 7’den 70’e herkese hizmet sunabilme şuuru ile hizmet ediyoruz” dedi.


Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliği’nin bu seferki durağı Ziyagökalp Mahallesi oldu. Oyunlarda kıyasıya yarışan çocuklara sürpriz yaparak, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgi gösteriyle karşılaştı. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Oyun oynamanın tadına varan çocuklar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Çocuklarda milli ve manevi duyguların pekiştirilmesi için birbirinden özel etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye Başkanı olarak 7’den 70’e herkese hizmet sunabilme şuuru ile hizmet veriyor, çalışmalar yürütüyoruz. 7’den 70’e herkese hitap eden projeler üretiyoruz. Özellikle çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocuklarımızı eğlendirirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocukların büyükleriyle birlikte sokak oyunlarına katılması bizlere ayrı bir memnuniyet katıyor” ifadelerini kullandı.


Sandalye kapmaca, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi oyunlara katılan çocuklar birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, oyun oynamanın tadına vardı.


Kocasinan Belediyesi, etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik, Başkan Çolakbayrakdar’ın kendi eliyle vatandaşlara pilav ikram etmesiyle sona erdi.




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