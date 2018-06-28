Bu çerçevede Yıldızevler Mahallesi’nde yapılacak olan park alanını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi, ilçeye yeni park alanları kazandırarak, çocukların ve yetişkinlerin hoş vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırıyor. Bu kapsamda Yıldızevler Mahallesi’ne yapılması planlanan parkta; 2 bin 900 metrekare alana sahip olacak ve içerisinde oyun alanı, kum havuzu, kamelya ve otopark bulunacak.

Geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, park alanını yerinde inceledi. İnceleme sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’ı daha da güzelleştiriyoruz. Hemşerilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz. Yıldızevler Mahallesi’ne yapacağımız parkta bunlardan biri. Parklarımızı özellikle ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Amacımız; yeni yaptığımız parklarda, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.