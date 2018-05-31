Başkan Çolakbayrakdar Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Çevre düzenlemesine büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların en hızlı bir şekilde tamamlanması için uğraştıklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar,“Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Mimarsinan Mahallesi’nde yol, kaldırım, çevre düzenlemesi olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Hatırlayacağınız üzere birkaç ay öncesinde burada çalışmalara başladığımız sokaklar vardı. Onların artık asfaltlanması tamamlandı. Ve inşallah bugün burada Delice Sokak’tan itibaren, kaldırım ve asfalt sökümüne başladık. Çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde, alt yapısı ile birlikte tamamlayarak Mimarsinan Mahallesi’nde yaşayan hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de, yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını belirterek Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.