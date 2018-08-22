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22 Ağustos 2018 14:52

Başkan Çolakbayrakdar, Atölye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramının 2.

Başkan Çolakbayrakdar, Atölye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

22 Ağustos 2018 14:52

Gününde belediye atölyesini ziyaret ederek, çalışmalarına devam eden saha personelinin bayramını kutladı. Başkan Çolakbayrakdar, Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle teker teker tokalaşıp bayramlaştı.


Başkan Çolakbayrakdar’ın bayramlaşma programına Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri de katıldı.


Atölye çalışanlarına hitaben “Bayramınız mübarek olsun” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, gece- gündüz demeden Kocasinan sakinlerine daha iyi hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayarak, “Rabbim nice bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramımız huzurlu bir şekilde geçiyor. Bu şehrin huzuruna katkı sunmak ve bu şehrin mutluluğunu artırmak için elimizden geldiğince 7/24 çalışıyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle, bizler eşref-i mahluk olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu noktada sizler de hafta sonu, bayram ve tatil demeden çalışıyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu vurguladı ve daha nice huzurlu bayramlar dileğinde bulundu.


Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de “Sizler sayesinde çok güzel bayram geçiriyoruz. Pırıl pırıl Kocasinan’da ve Kayseri’de; huzur içinde bayram geçiyor. Dışardan gelen misafirlerimiz, Kocasinan’ın Kayseri’nin güzelliğinden anlatıyorlar, bizlerde bundan gurur duyuyoruz” dedi.


Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra çalışanlara kendi elleriyle ekmek arası kavurma ve ayran ikram etti.




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