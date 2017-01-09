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09 Ocak 2017 13:04

Başkan Çolakbayrakdar, "Basın Çalışanları Halkın Sesidir"

Başkan Çolakbayrakdar,

09 Ocak 2017 13:04

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Kalemini her daim doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin ve Kocasinan’ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.
Böylesi önemli bir vazifeyi üstlenmiş olan basın çalışanlarının hassasiyetlerinden bazıları da şüphesiz ki; meslek etiğinin çiğnenmemesi, insanların kişilik haklarına saygı gösterilmesi ve güzel Türkçemizin doğru kullanılmasıdır. Bu hassasiyetlere özen göstererek gece-gündüz, yaz-kış demeden, çok zor şartlar altında vatandaşın haber alma özgürlüğü için canla başla çalışan basın mensuplarının, harcadıkları çabayı görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir.
İlimizde şevkle, fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duygularımla kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim.



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