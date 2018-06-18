Başkan Çolakbayrakdar bayramda mahalleleri ziyaret etti

Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte ilk olarak Molu ve Boğazköprü Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı. Bayram coşkusunu vatandaşlarla beraber yaşamanın keyifli olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Mübarek Ramazan Bayramı’nda hemşerilerimizle birlikte olmak, bayramın maneviyatını birlikte yaşamak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra Mahzemin ve Ebiç Mahallelerine geçerek ziyaretlerine devam etti. Mahalle sakinleri ile Bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla bol bol sohbet edip, onların hal ve hatırlarını sordu.Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretleri sırasında hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de çocuklarla keyifli sohbetlere imza attı.

Gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ve güler yüzü ile karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, buradan Yemliha ve Himmetdede Mahallelerine geçti. Başkan Çolakbayrakdar, burada da vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Bu şehre hizmet etmenin ve bu hizmetin güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz, Allah birliğimizi beraberliğimizi dirliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar’ın ziyaretlerinden ve Kocasinan Belediyesinin çalışmalarından memnun kaldıklarını belirterek Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.