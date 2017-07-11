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11 Temmuz 2017 12:54

Başkan Çolakbayrakdar, "Bekir Yıldız bulvarı, iki yakayı birleştiriyor"

Kocasinan Belediyesi’nin yol atağı tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Çolakbayrakdar,

11 Temmuz 2017 12:54

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Kentsel Dönüşüm çalışması kapsamında Bekir Yıldız Bulvarı ve çevresinde incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, Kocasinan Bulvarı ile Tuna Caddesi’ni birbirine bağlayacak olan 15 kilometrelik yeni yolun, bölgeler arası bağlantı sağlayacağını ve iki bölge arasındaki mesafenin de kısalacağını söyledi.


İlçe genelinde ulaşımın rahatlatılmasına yönelik proje ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yeni Kocasinan’ın yollarını şekillendirdiklerini vurguladı. Yeni asfalt şantiyesiyle ilçe genelinde yol yapım seferberliğinin aralıksız olarak devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak Bekir Yıldız Bulvarı ve çevresindeki caddelerde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’yla, Kardeş Şehitler Caddesi arasındaki yol çalışmalarında son noktaya gelindi. Buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Bekir Yıldız Bulvarı ve Seyrani Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki en önemli kısım da tamamlanacak. Böylece bölgenin iki yakası bir araya gelmiş olacak. Bu çerçevede15 kilometre uzunluğunda olan yol Kocasinan Bulvarı ile Zafer Caddesi’ni birleştirecek. Bekir Yıldız Bulvarı artık tamamlanmış olacak. Şimdiden Kocasinan’a hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm ve yeni yol yapım çalışmaları tamamlandığında mahallenin Türkiye’ye örnek teşkil edeceğini sözlerine ekledi.




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