Başkan Çolakbayrakdar Belediye personeli ile bayramlaştı

İlk olarak saha çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra belediye hizmet binasında görev yapan personelin tek tek odalarını ziyaret ederek, hem personelin hem de işlerini halletmek için belediyede bulunan vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin kocaman bir aile olduğunu vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Atölyesinde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle teker teker bayramlaştı. Programa Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç, Ali Bulu ile Mustafa Çapan ve birim müdürleri katıldı.

Atölye çalışanlarına hitaben “Bayramınız mübarek olsun” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, Bayram seyran demeden Kocasinan sakinlerine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Kocasinan Belediyesi’nin kocaman bir aile olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak Ramazan Ayında iyi bir sınav verdik. Ramazan Ayı ve bayramımız huzurlu bir şekilde geçti. Çalışan bütün kademelerdeki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu şehrin huzuruna katkı sunmak ve bu şehrin mutluluğunu artırmak için elimizden geldiğince 7/24 çalışıyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle, bizler eşref-i mahlûk olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu noktada sizler de hafta sonu, bayram ve tatil demeden çalışıyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak, daha nice huzurlu bayramlar dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, hizmet binasına geçerek burada görev yapan personelle ve vatandaşlarla bayramlaştı.