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Başkan Çolakbayrakdar Camikebir Mahallesini ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Erkilet Camikebir Mahallesi’ni ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Erkilet Camikebir Mahallesi'ni ziyaret etti.


Erkilet Camikebir Mahallesi'nde genç yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, mahallede bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnafların hal hatırını sorup onlarla sohbet ettiler. Vatandaşların taleplerini, sıkıntılarını dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sorunlarını bire bir çözmeye çalıştıklarının altını çizerek, “Her fırsatta farklı mahallelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye ve sıkıntılarını en kısa sürede gidermeye özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz ve hizmetlerimizi daha büyük bir şevkle yapıyoruz. İşimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde ve en ince detayına kadar düşünerek yapıyor, Kocasinan'ımızın değerine değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.


Esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesinin yaptığı çalışmalardan memnun kaldıklarını söyleyerek Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini ilettiler. Sohbetlerin ardından Başkan Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlara bol ve bereketli kazançlar diledi.

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