Başkan Çolakbayrakdar, “Cırgalan semt konağına kavuşuyor”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi’nde temeli atılan semt konağında incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, semt konağının hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda büyük bir kazanım sağlayacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar’a incelemeler sırasında, Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve birim müdürleri eşlik etti. Cırgalan semt konağı inşaatını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi’nde yapılan diğer çalışmaları da kontrol etti. Çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, yoğun ilgisiyle karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla hasbihal etmeyi de ihmal etmedi.

İnceleme sonrası konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz. İlçe sakinlerimizinsosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Cırgalan Mahallesi’nde yaptığımız semt konağımızı hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Mahalle sakinlerine hizmet edecek olan semt konağımızda sosyal mekanlar da oluşturacağız. Kocasinan Akademi’nin de hizmet verebileceği derslikler olacak. Şimdiden bölge sakinlerine, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak proje, çözüm ve sosyal odaklı projeleri ve çalışmaları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.