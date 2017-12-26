Başkan Çolakbayrakdar Çölyaklılar ile bir araya geldi

Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programa, TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Komisyon Katip Üyesi Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Komisyon Üyeleri Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Vali Süleyman Kamçı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve çölyak hastaları ile aileler katıldı.

Gluten içermeyen özel yemeklerin ikram edildiği programda konuşan Vali Süleyman Kamçı, toplumun dikkatini çölyak hastalığına çekmeye çalıştıklarını belirterek, “Çölyak hastalığı toplumumuzda fazla bilinir bir hastalık değil. Bu hastalık konusunda toplum bilincini artırmak için gayret gösteren herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Gerek şahsım gerekse Valilik olarak üzerimize düşen neyse destek olacağız.” şeklinde konuştu.

TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın farkındalık oluşturmak adına önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, “Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, aslında bir çölyak dostudur. Başkan Çolakbayrakdar’ın Kayseri’de çölyak hastalarıyla ilgili birçok projesi ve çalışması var. Bundan dolayı başkanımızı tebrik ediyorum. Sayın Valimiz Süleyman Kamçı’nın da bu konuyla ilgili hassasiyet gösterdiğinden dolayı teşekkürlerimi sunarım.” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu’nu Kayseri’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Kocasinan Belediyesi olarak kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu kapsamda belediye olarak elimizden geldiğince çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Meclis toplantımızda aldığımız kararla glutensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar her geçen gün artarak devam edecektir.” ifadelerini kullandı.