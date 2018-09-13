Başkan Çolakbayrakdar, Daha Sağlıklı Nesiller İçin Çalışıyor

Kocasinan Belediyesi'nin ‘Sağlığınız bizim için önemli' sloganı ile 2016 yılında başlattığı okullarda hijyenik temizlik çalışmaları bu yıl da devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim döneminde ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon' çalışmasını Beyazşehir İMKB İlkokulu'nda başlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte yürüyebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz” dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin daha sağlıklı nesiller için yürüttüğü okullarda hijyenik temizlik çalışmaları Beyazşehir İMKB İlkokulu'nda start aldı. Okulu gezerek, sınıflardaki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar'a, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç eşlik etti.

Eğitim alanında yaptığı yatırımlarla örnek projelere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını vurguladı. Kocasinan Belediyesi olarak 7'den 70'e herkese hizmet götürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz. Bu kapsamda 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışında başlattığımız ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi' projesiyle, okullarda fiziki temizliğin yanında mekanların hijyenik temizliğini de yaptırarak dezenfekte ediyoruz. Bu yıl da oluşturduğumuz okul temizlik ekibi, Kocasinan sınırları içerisinde bulunan anaokulu ve ilköğretim okulu olmak üzere toplam 62 okulumuzun haftada 1 olmak üzere hijyenik temizlik çalışması gerçekleştirecek. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonrada eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Yeni eğitim-öğretim yılının; öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum” diyerek noktaladı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise eğitim ve öğretime yaptığı katkılarından dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.