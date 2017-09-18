Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Eğitim ve öğretime her zaman destek veren ve örnek projelere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir eğitim yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Biliyoruz ki; 2023 hedefine ulaşmak için en önemli yatırım eğitimden geçiyor. Bu bilinçle hep birlikte geçmişini çok iyi bilen ve geleceği için milli hassasiyeti yüksek nesiller yetiştireceğiz”.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Yeni eğitim-öğretim yılının; eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum” diyerek noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’de geçen yıl bir ilk olarak başlattığı Okul Temizlik Hijyen ekibi de, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha temiz, daha sağlıklı ve daha hijyenik bir ortamda girmelerini sağlamak için ilçe genelindeki tüm okulları temizledi.