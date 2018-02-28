Kocasinan Akademi’nin eğitim faaliyetleri hakkında öğretmenlere bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Vermiş olduğumuz eğitimlerimiz ile geleceğimizin teminatı yavrularımız daha güzel yarınlara ulaşacaktır” dedi.

Eğitime ve eğitimcilere her zaman destek vererek, sık sık okul ziyaretleri gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer Kadir Has Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul Müdürü Erdem Sarıaslan tarafından karşılanan Başkan Çolakbayrakdar’a Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç ve birim müdürleri eşlik etti. Okulun genel durumu ile ilgili bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, okulda görev yapan öğretmenlerle hasbihal etti. Kocasinan Akademi’nin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Eğitimlerimizle öğrencilerimizin geleceğine ışık tutuyoruz” dedi.

Belediyecilik anlamında Kayseri’nin her zaman örnek gösterildiğine vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de belediyeler olarak hizmette sınır yok. Vatandaşlarımızın; spordan sanata, kültürden eğitime tüm alanlarda talep ettiklerini, elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle eğitim kısmında örnek olacak hizmetler veriyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Kocasinan Akademi ile 7’den 70’e herkese spor, sanat ve kültür gibi alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında yeni hizmete sunduğumuz; Erciyesevler ve General Emir Gençlik Merkezi’nde ‘Robotik kodlama’ ile ilgili çalışmalara başladık. Günümüz artık teknoloji çağı. Bizlerde istiyoruz ki; çocuklarımız imkanlar ölçüsünde bu teknolojiden iyi yönde faydalansın. Ayrıca gençlerimiz için tematik gençlik merkezi kuruyoruz. Erkilet General Emir Gençlik Merkezi’nde uzay ve havacılık ile ilgili açtığımız eğitimle çocuklarımızı, AR-GE çalışmalarını yürüterek, insansız hava araçlarını yapabilecek donanıma kavuşturuyoruz. Bu yönde Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle yürüttüğümüz çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. Yapılan hizmetlerin hepsi, Kayseri ve ülkemiz için yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitim gibi diğer alanlara da önem verdiklerini vurgulayarak, “Kocasinan Spor Kulübü çatısı altında yetişmiş, Milli formayı giyen 4 sporcumuz var. Özellikle masa tenisinde Özge Yılmaz, kıtalar arası en iyilere çağrıldı ve Avrupa’nın en iyi 10’lar arasında yer aldı. Masa tenisinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Özge Yılmaz, şuanda olimpiyat sporcusudur. İnşallah yeni yeni Milli formayı giyecek ve Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çekecek çocuklarımız yetişecek. Tekvando ve boks da Türkiye üçüncümüz var. Kocasinan Şimşekspor ile ise sporun alt yapısını yetiştiriyoruz. 3 yıl içerisinde 50’e yakın çim saha yaptık. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkese hizmet ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Toplantının ardından öğrencilere sürpriz yapan Başkan Çolakbayrakdar, 8’inci sınıf Fen Bilimleri dersindeki öğrencileri ziyaret ederek, gençlerle muhabbet etti. Başkan Çolakbayrakdar burada, "Allah bahtınızı yolunuzu açık etsin. İnşallah her biriniz emin adımlarla yürüyüp, hedeflerinize ulaşırsınız. Rabbim, hep güzelliklerle karşılaştırsın. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

Okul Müdürü Erdem Sarıaslan ise Kocasinan Belediyesi’nin okula yaptığı hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.