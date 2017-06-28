Başkan Çolakbayrakdar: “Ekip ruhunu önemsiyoruz”

İlk olarak atölye çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra belediye hizmet binasında görev yapan personelini;tek tek odalarında ziyaret ederek, hem personelin hem de işlerini halletmek için belediyede bulunan vatandaşların bayramını kutladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Atölyesinde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle teker teker bayramlaştı. Programa Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç, Ali Bulu ve Mustafa Çapan’ın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de katıldı.

Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak Ramazan ayında ve bayramda iyi bir sınav verdik. Çalışan bütün kademelerdeki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu şehrin huzuruna katkı sunmak ve bu şehrin mutluluğunu artırmak için elinizden geldiğince çalıştınız, gayret ettiniz. Hizmetleriniz daim olsun. ’İşçinin hakkını alın teri kurumadan önce ödeyin’ öğretisi, bizim için çok önemlidir. Maaşlarınızın farkını ve ikramiyelerini bayram öncesi yatırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de, “Bayram öncesinde kadrolu işçilerimizin ikramiyeleri hesaplarına yattı. İşçi hakları konusunda göstermiş olduğu duyarlılıklardan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, hizmet binasına geçerek burada görev yapan personelle ve vatandaşlarla bayramlaştı.