Başkan Çolakbayrakdar, Fevzi Çakmak Mahallesini ziyaret etti

Mahalle sakinlerinin ilgisi ve sempatisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Yapılan hizmetlerin, her gittiğimiz mahallede güler yüzle geri dönmesi bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

Vatandaşlarla sohbetinde birlik-beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Çolakbayrakdar, geceyi gündüze, hafta sonunu hafta içine katarak Kocasinan sakinlerine daha iyi hizmet için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, “Mahalleleri ziyaretimizde, vatandaşlarımız isteklerini ve taleplerini bize aktarıyor. Biz de hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Daha sonra esnafları ziyaret ederek, hal-hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.