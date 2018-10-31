Başkan Çolakbayrakdar, "Fuzuli Caddesi yeni Kocasinan'a hazır"

Kocasinan Belediyesi, hem Kayseri'nin imajına katkı sağlayacak hem de mahalleye estetik açıdan değer katması için Fuzuli Caddesi'nde orta refüj çalışması gerçekleştiriyor. Titizlikle ve özenli bir şekilde çalışmaları takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmalar tamamlandığında Fuzuli Caddesi'nin Yeni Kocasinan'a hazır hale geleceğini vurguladı.

Baştan aşağı yenilenme çalışmalarının devam ettiği Fuzuli Caddesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, modern bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan'ımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Fuzuli Caddesi'nde yapmış olduğumuz çevre düzenlemesi, otopark, yol ve altyapı çalışmalarımız tamamlanmıştı. Bunlarla birlikte orta refüjde de yapılması gereken çalışmalar vardı. Burada hem ağaçlandırma hem de inşai faaliyetlerimiz halen devam ediyor. Bölgenin bir kısmında yeşillendirme çalışmalarımız tamamlanırken 2. etap ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu çerçevede 2. Etapta betonlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeşillendirme çalışmaları başlayacak. Böylece Fuzuli Caddesi Yeni Kocasinan'a hazır hale gelmiş olacak. Hemşehrilerimize ve Kocasinan'ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan'ı geleceğe hazırlamak için mahalle mahalle, sokak sokak ve her bir cadde de çalışmalarımız devam edecek” diye sözlerini noktaladı.