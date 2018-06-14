Başkan Çolakbayrakdar gece gündüz sahada

Başkan Çolakbayrakdar, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte iftar öncesi, Erciyes Hurdacılar, Geri Dönüşümcüler Sitesi, Şeker TOKİ Konutları ve Oto Servisleri Sitesi’ni ziyaret etti. Burada vatandaşların hal ve hatırını sorup, sıkıntılarını dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, işletmeleri de ziyaret edip, bol ve bereketli kazançlar diledi. Ardından Kayseri Yozgat Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği iftar programına katılan Başkan Çolakbayrakdar, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da bağışlanmak, cehennemden kurtulmak olan 11 ayın sultanı Ramazan ayını uğurlarken, İnşallah rahmetinde, mağfiretinde ve bağışlamasında nasibi olanlardan oluruz. Rabbim; sağlık, sıhhat içerisinde nice nice bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. Mevlam, bu vatan topraklarında bayrağımızın gölgesinde özgür bir şekilde ezanımızı dinlerken nice nice bayramlar yapabilmeyi nasip etsin” temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı. İftar sonrasında ise Sivas Caddesi’ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, Taner Yıldız ile birlikte vatandaşlara tatlı ikram etti. Sonrasında ise Beşparmak Mahallesi’nde bölge sakinleriyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerde yoğun bir şekilde yenileme çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Bölge sakinleri de Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.