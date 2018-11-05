Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz”

Kocasinan Belediyesi, Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemde yer alan 23 madde görüşülüp karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması konusu ile ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.

Meclis toplantısında ayrıca Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesinin 100 adet beyaz baston talebi oylandı. Yine bir sosyal sorumluluk örneği sergileyen Kocasinan Belediyesi Meclisi, engellilere ekipman yardımı yapılması konusunu da oy birliğiyle kabul etti.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne maddi yardım yapılması talebinin de ele alındığı meclis toplantısında Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini hatırlatarak, “Sporcularımız bizim yüz akımız. Masatenisi başta olmak üzere tekvando, boks gibi farklı branşlarda Kocasinan Spor Kulübü birçok başarılara imza atıyor. Özellikle Kocasinan Spor Kulübü'nün 3 sporcusu milli takımda yer alarak, masatenisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman'ı tebrik ediyorum. Bekir Yıldız abimizin, bu şehirde masatenisinin tanınması noktasında vermiş olduğu emekler, bugün meyve vermeye başladı. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar'ın açıklamasının ardından oylanan madde oy birliği ile kabul edildi.

Ardından Mimarsinan, Fevziçakmak, Beydeğirmeni, Hacısaki, Örnekevler, Yenidoğan, Erkilet,Karakimse, Akin, Şeker, Uğurevler, Zümrüt, Erkilet Dere, Erkilet General Emir ve Beyazşehir Mahallerinin imar planlarıyla ilgili konular görüşüldü.

Toplantının bir diğer gündem maddesi olan belediyeye ait Şeker Mahallesi'ndeki 2 katlı bina ve bahçesinin 10 yıllığına Kocasinan İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebi de oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemdeki maddeler görüşüldükten sonra toplantı sona erdi.