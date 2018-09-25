Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin gönlünü fethetti

Bu doğrultuda Şeker Mahallesi TOKİ Konutlarının bulunduğu bölgeye gençlerin isteği üzerine futbol sahası yetişkinler için ise park yapan Kocasinan Belediyesi, çalışmaları tamamlayarak bölge sakinlerinin hizmetine sundu. Yapılan hizmetleri yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bizim için bu ve buna benzer tesisler son derece önemli. Çünkü; gençlerimiz bu sayede sosyal medya bağımlılığından kurtuluyor ve arkadaşlarıyla birlikte daha kaliteli zaman geçiriyor” dedi.

Kocasinan’a hizmet etmek için durmadan çalışan Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan vatandaşların isteklerini en kısa sürede yerine getirmeye, onlara daha kaliteli ortamlar sunmaya özen gösteriyor. Vatandaşların, taleplerini imkanlar dahilinde yerine getirmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar “Şeker bölgemizde TOKİ konutlarının bulunduğu yerde gençlerimizin spor yapabilecekleri, futbol oynayabilecekleri bir mekan ve yetişkinlerimizin de fitnees yapabilecekleri bir park talepleri vardı. Vatandaşlarımızın bu istekleri doğrultusunda futbol sahamızı ve parkımızı en kısa sürede tamamlayarak bölge sakinlerimizin hizmetine sunduk. Bu ve buna benzer şekilde bütün mahallelerimizin ihtiyaçlarını talepler doğrultusunda gidermeye ve mahallelerimizi Yeni Kocasinan’a hazırlamaya devam ediyoruz. Bizim için sosyal donatılar son derece önemli. Çünkü; gençlerimiz bu sayede sosyal medya bağımlılığından kurtuluyor ve arkadaşlarıyla birlikte daha kaliteli zaman geçiriyor. Hemşehrilerimizin, sosyal tesislerimizden, spor sahalarımızdan ve çevre düzenlemesi yapılan parklarımızdan istifade etmelerini ve sağlık sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle geleceğin Kocasinan’ının şekillendiğini sözlerine ekledi.