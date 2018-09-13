Başkan Çolakbayrakdar, Gönül Bağı Kurmaya Devam Ediyor

Bu çerçevede Mevlana Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretlerin ardından bölgede devam eden düzenleme çalışmalarını da mühendis gözüyle inceleyerek işçilere, kaldırım çalışmalarının inceliklerini anlattı.

Mevlana Mahallesi'ndeki iş yerlerini tek tek dolaşan Başkan Çolakbayrakdar, burada esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ve güler yüzü ile karşılandı. Bölge sakinlerinin taleplerini dinleyip sorularını cevaplayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip keyifli dakikalar geçirdi. Mahalledeki bir fırını ziyaret ederek kendi elleriyle pide pişiren Başkan Çolakbayrakdar,güler yüzü, samimiyeti ve hoş sohbeti ile gönüllere girdi. Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı memnun kaldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bizleri güler yüzüyle karşılayan mahalle sakinlerimizin ve esnaflarımızın beklentisini karşılayarak, halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Vatandaşımızın yüzü gülerse bizimde yüzümüz güler” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlara Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı hizmetler hakkında da bilgiler verdi. Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan memnun kaldıklarını belirterek Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından mahalledeki düzenleme çalışmalarını mühendis gözüyle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilere kaldırım çalışmalarının inceliklerini anlattı.Başkan Çolakbayrakdar, bölgedeki çalışmaların en kısa sürede bitirilerek vatandaşın hizmetine sunulacağını belirtti.