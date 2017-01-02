Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 10:21

Başkan Çolakbayrakdar, hanımlara özel tesisi eşiyle birlikte inceledi

Başkan Çolakbayrakdar, hanımlara özel tesisi eşiyle birlikte inceledi

02 Ocak 2017 10:21

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hanımlara özel son teknolojiyle donatılmış olan Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezini eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte inceledi. Kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen merkezde Başkan Çolakbayrakdar, tesisin teknoloji aletleri ve diğer ürünlerin kontrollerini gerçekleştirirken, Bayan Çolakbayrakdar ise tesisin eğitmenleriyle sohbet ederek, eğitim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından kadınlara özel yapılan sosyal tesisin faaliyetlerine başladığını ifade ederek, “Otomatik sensörlü duşa kabinler, akıllı tahtadan oluşan derslikler, fanlı ısıtmalı yüzme havuzu, fıtness, çocuk bakımı odası ve birçok sosyal faaliyet bölümleri ile birlikte farklı, yeni ve fonksiyonel bir tesis oldu. Şuan Hanım kardeşlerimize yönelik el sanatları ve dikiş-nakış kursları başlamış durumdadır. Önümüzdeki günlerde de fitness, havuz gibi bölümlerde Kocasinan sakinlerine hizmet vermeye başlayacak. Tesisimizin son teknolojiyle donatılmış ürünlerini inceledik. Burası yapılan hizmetlerle yakın zamanda Kocasinan’ın kültür, sosyal ve sanatsal merkez haline gelecektir. Buranın ayrıca Kocasinan Belediyesinin kadınlara yönelik ilk tesisi olması nedeniyle ayrı bir önemi vardır. İnşallah buna benzer tesislerimizi artıracağız. Tesisimiz bölge sakinlerine Kocasinan’a hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar da ziyaret ettiği tesisi kadın gözüyle incelerken kurs eğitmenleriyle de sohbet etti. Çolakbayrakdar çifti daha sonra, tesisin hayırlı olmasını dileyerek merkezden ayrıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
-1
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç