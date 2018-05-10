Başkan Çolakbayrakdar, hayırsever iş adamı Osman Ulubaş’ı ağırladı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle her zaman destek verdiklerini vurguladı.

Kayserili hayırsever iş adamı Osman Ulubaş ve ekibini makamında misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Osman Ulubaş amcamız, yıllarca sanayi ile uğraşıp, üretim yaparak kazanmış olduğu alın terini bu topraklar için hayırda bulunması gurur verici bir tablodur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılan Kayseri Fen Lisesi, Türkiye açısından büyük kazançtır. Şehrimize 5 okul kazandıran Osman Ulubaş’a şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Kayseri’miz hayırseverler şehridir. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Bu vesileyle bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da belediyemizin imkanlarını seferber ettik. Yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince yapıyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız” ifadelerini kullandı.

Osman Ulubaş ise bu güzel şehre hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek okulun yapımına katkı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.