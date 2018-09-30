Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşerilerimizin keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz”

Kocasinan'ın çehresini değiştirecek projelere imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zümrüt Mahallesi'nde yapımı devam eden pazar yeri çalışmalarını inceledi. İlçeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşerilerimizin yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz” dedi.

Zümrüt Mahallesi'ni cazibe merkezi haline getirecek olan ve 2 bin metrekare alanda yapımı devam eden pazar yeri çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan belediyesi olarak ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlamış olduğumuz projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın talebi üzerine Zümrüt Mahallemize pazar yeri yapıyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla pazar yerimiz beklenen hizmeti vermeye başlayacak. Bölgede yaşayan hemşehrilerimiz daha güvenli ve daha konforlu bir ortamda alışverişini yaparken pazarcı esnafımız da kendilerine yakışır güzel bir mekanda vatandaşlarımıza hizmet sunacaklar. Her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanmış olan pazar yerimiz, inşallah önümüzdeki aylar içerisinde tamamlanacak ve hizmete girecek. Bu ve buna benzer hizmetlerle birlikte Kocasinanımızın 116 mahallesinde yapılması geren ihtiyaçları birer birer yerine getirerek, hemşerilerimizin yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan proje ve yeniliklerle Kocasinan'ın çehresinin değiştiğini sözlerine ekledi.