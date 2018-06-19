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19 Haziran 2018 12:06

Başkan Çolakbayrakdar, her gün farklı mahallede esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor

Mahalle ziyaretlerine büyük önem veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her gün farklı mahallelere giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye, onların taleplerini dinlemeye durmaksızın devam ediyor.

Başkan Çolakbayrakdar, her gün farklı mahallede esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor

19 Haziran 2018 12:06

Çolakbayrakdar, Fevziçakmak, Mevlana, Yenişehir ve Şirinevler Mahallelerini ziyaret etti.


Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Fevziçakmak Mahallesi’ni ziyaret ederek, burada esnaf ve vatandaşlarla bol bol sohbet edip mahalle sakinleri ile keyifli dakikalar geçirdi. Başkan Çolakbayrakdar, buradan Mevlana Mahallesi’ne geçerek, iş yerlerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyip sorularını cevaplayan Başkan Çolakbayrakdar, onlara, Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan bahsetti. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olması için gece gündüz durmadan çalışıyoruz” dedi. Daha sonra Yenişehir ve Şirinevler Mahallelerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinleri ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla birlikte çay içip, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, ardından esnafların beklentilerini ve sorunlarını dinledi. Vatandaşların ve esnafların ilgisinden mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentisini karşılayarak, halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar mahalle ziyaretlerinin ardından Danacı ve Özfındık ailelerinin misafiri oldu. Ailelerin hal ve hatırını sorup onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, misafirperverliklerinden dolayı Danacı ve Özfındık ailelerine teşekkür etti.




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