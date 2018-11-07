Başkan Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle Kocasinan Gelişiyor, Kayseri Kazanıyor”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan ve Melikgazi meclis üyeleriyle bir araya gelerek, ‘Yeni Kocasinan' için hayata geçirilen çalışmaları ve hazırlanan vizyon projeleri anlattı. Kocasinan'ı Kayseri'nin yeni yüzü yapmak için farklı projeler ve yatırımlarla çok büyük mesafe aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlar sayesinde geleceğin Kocasinan'da şekillendiğini söyledi.

Kocasinan ve Melikgazi belediye meclis üyeleri ile AK Parti Kocasinan ve Melikgazi ilçe başkanlarını Erciyesevler tesisinde misafir eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, göreve geldiği günden bu yana ‘Kocasinan' için yaptığı hizmetleri ve yapılacak olan projeleri sunum eşliğinde anlattı. Kocasinan'ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak belediyecilik faaliyetleriyle ilgili yenilikçi hizmetlere imza attıklarını ifade etti.

“İLKLERİ YAPAN BELEDİYE OLARAK KOCASİNAN'A DEĞER KATIYORUZ”

Kocasinan'a vizyon katan projeleri tek tek anlatan Başkan Çolakbayrakdar, “İlkleri yapan belediye olarak ilçemizde 3 buçuk yıl içerisinde yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'a değer kattık. Bu çerçevede en önemli başlıklarımızdan birisi olan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla mahallerimizin ihtiyaçları doğrultusunda fiziki yenilemeyle birlikte sosyal bir dönüşümü de gerçekleştirmiş oluyoruz. Kentsel dönüşüm alanlarından Ahi Evran Mahallemizde 215 adet ruhsatsız yapı, vatandaşlarımızın rızasıyla yıkıldı. Birinci etap inşaatına başladığımız mahallemizde yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Burada Kayseri'de bir ilk olan Ekolojik Köprü Projesini de hayata geçireceğiz. Sürecin hızlı işlediği Ziya Gökalp Mahallemizde ise ilk anahtar teslimini yaptık. Diğer konutlarımızın yapımını da hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Seyrani Mahallemizde bulunan 47 etaptan belediyemiz eliyle ve müteahhitler tarafından yapılacak olan ilk 9 etap çözüme kavuşmuş durumda. Bu etaplarda bulunan toplam 12 bloktan oluşan konutlar için inşaatlara başlatmış bulunuyoruz. Yunus Emre Mahallesi'nde ise 6 bloktan oluşan konutların inşaatı hızla devam ediyor. Vatandaşlarımızın bizlere olan güveniyle, Uğurevler bölgesinde bir yandan yeni konutlar inşa ederken diğer yandan ise yeni anlaşmalar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“FARKLI KONSEPTİYLE YENİ NESİL SANAYİ SİTESİ KAZANDIRACAĞIZ”

Sanayi sitesi konusunda yeni nesil konseptiyle kentsel dönüşüm gerçekleştireceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “ Cırgalan tarafına kazandıracağımız yeni sanayi sitesiyle bölgedeki dağınık sanayi sitelerini bir araya toplamayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon metrekare alan üzerinde kurmayı planladığımız çalışmamız, proje aşamasındadır” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kuşçu Marina Bölgesi için de ayrı bir parantez açarak, özellikle hobi faaliyetlerinin yer alacağı bir sosyal yaşam merkezi oluşturmayı düşündükleri projenin detaylarını Belediye Meclis üyeleriyle paylaştı.

“VİZYON PROJELERİMİZİ, ‘SOSYAL ODAKLI' BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Kocasinan Belediyesi olarak her kesimden vatandaşlar için farklı projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Özellikle ‘Sosyal belediyecilik' anlayışıyla hayata geçirdiğimiz ‘Kocasinan Akademi' ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında gerek duyulan faaliyetlerle bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. İlçemize, Kocasinan Akademi çatısı altında kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkese hitap eden modern tesisler kazandırıyoruz. Ayrıca pazar yerlerimizi de hem yeniliyor, hem de modernize ederek günün koşullarına uygun hale getiriyoruz.”

“KAYSERİ'NİN KİMLİĞİNİ YANSITACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Kayseri'nin değerlerine bağlı kalarak yeni projeler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Şehrimizin kültürel kimliğine uygun yatırımlar yapıyoruz. Taksi durakları, muhtar evleri, şadırvanlar, mescid gibi şehrin kimliğini yansıtan tip konseptte yapılar oluşturuyoruz. Böylece yaptığımız projelerle şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine de sahip çıkmış oluyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar, geçmişimizi geleceğe taşıma noktasında önemli bir yer tutmaktadır. General Emir İlkokulu ve Kalaycı Camii gibi tarihi mekanlarımızın restorasyon çalışmalarını tamamlayarak, günümüze kazandırdık. Çandır ve Himmetdede Camilerinin restorasyon çalışmaları devam ederken, Hoca Hasan Medresesi ve Birlik Hamamı gibi tarihi mekanlarımızla ilgili proje hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu.

Asfalt şantiyesi hakkında da bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, “2017 yılında Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten Asfalt Plenti'ni hayata geçirdik. Asfalt plentiyle yılda yaklaşık 15 Milyon TL tutarında tasarruf sağladık. Bu sayede 2015 yılında 86 kilometre, 2016 yılında 100 km, 2017 yılın 180 km, 2018 yılının 10 ayında ise 153 km yol yaptık. Bu oranı her geçen yıl artırarak devam ettiriyoruz. Nihayetinde Kocasinan sınırları içerisinde yenilenmeyen yol kalmayacak” şeklinde konuştu.

Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Çalışmalarımız tamamlandığında Kocasinan, daha da güzelleşecek ve hak ettiği noktaya kavuşacak. Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Sunumu büyük bir dikkatle takip eden meclis üyeleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.