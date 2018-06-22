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22 Haziran 2018 10:38

Başkan Çolakbayrakdar, "İmkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya devam edeceğiz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her gün farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek, gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Başkan Çolakbayrakdar,

22 Haziran 2018 10:38

Hastane Caddesi ve Fatih Mahallesi Semt Pazarı’nda esnafla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, ardından Kocasinan sakinleriyle Zümrüt Mahallesi’nde buluştu.


Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Hastane Caddesi’nde esnafları ziyaret etti. Esnaflarla hoş sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı. Buradan Fatih Mahallesi Semt Pazarı’na geçen Başkan Çolakbayrakdar, hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilendi. Onların yoğun sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, yoğun ilgi karşında mutlu olduğunu ifade etti.


Başkan Çolakbayrakdar, Zümrüt Mahallesi’nde; Yakut, Saraybosna ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallerinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, onlara Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri anlattı. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan sakinlerine daha iyi hizmet için hafta sonunu hafta içine katarak gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Her gün farklı mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarımızın beklenti ve isteklerini dinliyoruz ve onların taleplerine göre hizmet üreterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerimizin ne ihtiyacı varsa imkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden son derece memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar da, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.




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