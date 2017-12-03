Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan engelliler kamu spotuna katkı sağlayan Kocasinan Belediyesi, farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı artırmak amacıyla Kocasinan Akademi eğitmenleri ve kursiyerlerinin işaret dilini kullandıkları bir kamu spotu hazırladı. Kocasinan Akademi-Yakut Tesisinde çekilen kamu spotu, şimdiden büyük beğeni topladı. İşaret dili ile kamu spotuna katkı sunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engellilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kültürden sanata, spordan eğitim faaliyetlerine kadar birçok dalda hizmet veren Kocasinan Akademi’nin kursiyerleri ile eğitmenleri kamera karşısına geçti ve tesisin farklı noktalarında işaret dilini kullanarak Kocasinan Belediyesinin engelliler için hassasiyetini gösterdi. "Hiçbir engel, engel değildir aşıldığında" diye başlayan klipte finali ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptı. Renkli görüntülerin yer aldığı klipte başarıya ve hayata dair hiçbir engelin bulunmadığı vurgulandı. Kocasinan Belediyesi sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan klip kısa zamanda büyük beğeni topladı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşların takdirini kazanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engellilerin sosyal hayata katılımlarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelliler için kamu spotu hazırlamıştı. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde bir nebze de olsa bugüne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu çektik. Emeği geçen başta Kocasinan Akademi kursiyerleri ve eğitmenleri olmak üzere herkese teşekkür ederim. Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak engellilerin yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelsiz bir yaşam için her zaman engellilerimizin yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Hizmetlerimizle sadece özel günlerde değil, her gün onlarla birlikte oluyoruz.” diye noktaladı.