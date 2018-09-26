Başkan Çolakbayrakdar izcilerle birlikte

Kocasinan Belediyesi'nin ve Başkan Çolakbayrakdar'ın spora ve sporcuya desteği devam ediyor. Çeşitli spor dallarında sporcularla sık sık bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, bu sefer izcilerle bir aradaydı.

Erciyes İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Haydar Rayman ve Genç İzciler,sporun gelişmesine sağladığı katkılarından dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ziyaretinde bulundu. İzci fuları takıp, izci selamı veren Başkan Çolakbayrakdar, “Sporcularımıza destek olmaya ve izciliğe ilgi duyan gençlerimize yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” dedi.

Kulüp Başkanı Haydar Rayman'ı ve beraberindekileri makamında misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, sporun insan hayatında çok büyük önemi olduğunu vurgulayarak“Kocasinan Belediyesi olarak eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Bunlardan biri olan spor, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürebilmesi için olmazsa olmazıdır. Bundan dolayı Kocasinan Belediyesi olarak spor ile ilgili bütün etkinliklerimize elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bundan sonrada spora ve sporcuya destek olmaya ve izciliğe ilgi duyan gençlerimize yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erciyes İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Haydar Rayman ise ülkemizin gençliğine gönüllü olarak hizmet ettiklerini belirterek, spora verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Hoş sohbetlerin oluştuğu ziyaret, Haydar Rayman'nın Başkan Çolakbayrakdar'a spora yapmış olduğu hizmetlerden dolayı izci fuları ve plaket takdim etmesiyle sona erdi.