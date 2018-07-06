Orta Anadolu Kalkınma Birliği’nin de Başkanlığını yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje tamamlandığında Kayseri’nin, mobilya sektöründe dünya pastasından daha fazla pay alacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile finanse edilen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Orta Anadolu Kalkınma Birliği (MOBİTEK) Projesi’nin kapanış oturumu İspanya’da gerçekleştirildi. Toplantıya; ORAKAB’ın Başkanlığını yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyeleri, MOBİTEK A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ve Kayseri Mobilya Sektörünün yöneticileri katıldı. Birlik Başkanı ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplantının içeriği hakkında bilgiler vererek, “İspanya’da mobilya sektörünü daha da geliştirmek ve ülke ekonomimize katkı sağlamak için buradaki programları takip ettik. MOBİTEK projesi ile firmaların satış kabiliyetini artırmak, İnovasyonu kurumsal hale getirmek, dış ticaret ile firmaları yeni pazarlara açmak, özel tasarımlar ile farklı katma değerli ürünler üretilmesine öncülük etmek adına çalışmalarımız önem taşımakta. Burada da gördüğümüz üzere Kayseri Mobilya sektöründe kendinden söz ettiren bir şehir. İnanıyoruz ki; güzel şehrimiz buradaki kazanımlarla birlikte kendinden çok daha fazla söz ettirecek, çok daha fazla söz sahibi olacak ve çok daha fazla istihdam sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Projenin Kayseri’yi dünya pazarında söz sahibi yapacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “MOBİTEK Projesi, yakın zamanda şehrin ticari kalitesini artıracak ve tüm Türkiye’de ses getirecek. Böylelikle bir dünya markası vizyonuna ulaşacağız. Katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz toplantının ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.