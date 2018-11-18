Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri için gönülden çalışıyoruz"

Göreve geldiğinden bu yana Kocasinan'ı adım adım gezerek sıkmadık el, almadık gönül bırakmayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer de Barbaros ve İstasyon Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret ettiği her yerde her kesimin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ve daha güzel bir Kayseri için gönülden çalışıyoruz” dedi.

Barbaros ve İstasyon Mahallerinde vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın 3,5 yılda büyük bir dönüşüme uğradığını ve çehresinin değiştiğini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların ve esnafın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza hizmetlerin en iyisini sunmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın talepleri neticesinde proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 400 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa, orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimizin ihtiyacı olan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalarla Kocasinan'ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Esnaf ve vatandaşlar ise yaptığı hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.