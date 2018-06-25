Başkan Çolakbayrakdar, “Kazanan milli iradenin üstünlüğü oldu”

Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası bir teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; 24 Haziran’da kararı, sözün sahibi milletin verdiğine dikkat çekerek, “Hem Kayseri hem de Türkiye huzur ve kardeşlik içerisinde demokrasinin tecellisi olan bir seçim geçirdi. Sandığa iradesini yansıtan; Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’den yana oy kullanan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu sonucun başta ülkemize, Kayseri’ye ve Kocasinan’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Seçimde söz sahibi milletimiz, tercihini ‘Vakit Türkiye Vakti’ diyerek kullanmış ve kalıcı istikrar istiyoruz mesajını vermiştir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmasının sevincini yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bizler; yatırımlarımız ve projelerimizle her zaman 7’den 70’e her kesimin yanındayız. Hizmetlerimiz ağırlıklı olarak geleceğin teminatı olan çocuklarımız içindir. Evlatlarımızın daha güzel yarınlarda yaşamaları için çalışıyor ve gayret ediyoruz. İnşallah bu çalışmalar ve gayretler onların güçlü ve büyük Türkiye’de yaşayabilmelerini sağlayacaktır. Bundan sonra daha güzel, daha iyi şartlarda, gelecek nesiler için üretmeye ve Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Çolakbayrakdar, seçimde birlik ve beraberlik mesajı verildiğini kaydederek, “Sandığa giderek oy kullanan ve iradesini yansıtan milletimiz başta olmak üzere seçimin huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan asayiş kolluk görevlileri ve kamu çalışanlarına teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.