Başkan Çolakbayrakdar: “Kırsalın yaşam kalitesini yükseltiyoruz”

Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak, kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar’a incelemeler sırasında, Başkan Yardımcısı Ali Bulu’nun yanı sıra AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ve birim müdürleri eşlik etti. Mahalleleri adım adım gezen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Mahalle sakinleriyle hasbihal eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmaları kontrol ederken;çalışmaların hızlı bir şekilde bitirilmesi için gerekli talimatları verdi. Vatandaşlar da yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Ziyaret sonrası kısa bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak ‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Kırsal mahallelerdeyenileme çalışmalarının yanı sıra yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar da oluşturuyoruz. Yaptığımız yatırımlar neticesinde ilçemiz hızlı bir şekilde büyüyor, gelişiyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgemiz, daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.