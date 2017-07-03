Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Meclisi’nde kentsel dönüşümü anlattı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündemde bulunan 21 madde görüşüldü. Başkan Çolakbayrakdar, gündem maddeleri arasında yer alan Mithatpaşa MahallesiKentsel Dönüşümprojesi hakkında bilgiler vererek, Mithatpaşa Mahallesinin de kentsel dönüşümle beraber bir cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Temmuz Ayı meclis toplantısında gündemde bulunan toplam 21 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında Erkilet, Uğurevler, Oymaağaç, Yavuz Selim, Fevziçakmak, Örnekevler, Mithatpaşa, Cırgalan ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Mithatpaşa Mahallesinde Kentsel dönüşüm ve Gelişim Projesi ise komisyona havale edildi. Kentsel dönüşüm çalışmasıyla ilgili kısa bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi içerisinde 15 bin metrekarelik yeşil alan oluşturacaklarını vurgulayarak, “Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde mahallemize büyük bir park alanı kazandıracağız. Mahalle içerisinde mevcut bulunan okulun ise yenilenmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesinin 52 adet tekerlekli baston talebi de oylandı. Yine bir sosyal sorumluluk örneği sergileyen Kocasinan Belediyesi Meclisinde, engellilere ekipman yardımı konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemdeki maddeler görüşüldükten sonra komisyona havale edilen konuların 6 Temmuz Perşembe günü saat 16:00’da ikinci birleşimde görüşülmesi kararı oybirliği ile kabul edilerek toplantı sona erdi.