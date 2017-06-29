Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 12:10

Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan’a yeni bir soluk kattık"

Kocasinan Belediyesi; Barbaros Mahallesine, 7 bin metrekare yeşil alanda 30 farklı bitki çeşidiyle yeni bir soluk katıyor.

Başkan Çolakbayrakdar,

29 Haziran 2017 12:10

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bitki çeşitliliği ve peyzaj çalışmasıyla farklı bir tasarıma sahip olacak olan Barbaros Mahallesi’ndeki yeşil alanda incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, çevre düzenine ve yeşilin önemine dikkat çekerek, “Gerek park ve yeşillendirme çalışmasıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’a yeni bir soluk kattık” dedi.


Başkan Çolakbayrakdar’a incelemeler sırasında Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç eşlik etti. Başkan Çolakbayrakdar, mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını vurguladı. Yeni ve farklı parklara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’a yeni bir soluk kattık. Bu çerçevede Barbaros Mahallesi’ne yaptırımız yeni alanı tamamen yeşillikle donatıyoruz. Burada çiçek ve bitki çeşitliliği ile dikkat çekecek bir yeşil alan oluşturuyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir. Yeni yeşil alan şimdiden çevre sakinlerinin büyük beğenisini kazandı. Bu ve buna benzer parkları ve yeşil alanları diğer mahallelerimize de yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, “Sloganımızda da söylediğimiz gibi daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diyerek sözlerini noktaladı.


Özel bitki tasarımlı yeşil alanda; fıstık hanımeli, kabushi manolyası, lavanta, mavi koyun yumağı, altuni ve yayılıcı gümüş ile gold taftan, bodur hanım tuzluğu, mavi arizona servisi, ters sarkık dut, leylandi, leylak, Bodrum papatyası, kekik, kasımpatı, sarı ve turuncu kadife, pembe ve kırmızı begonya, kırmızı ve mor petunya, ateş çiçeği, alev gibi 30 farklı tür hayat bulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:09
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!