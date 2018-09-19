Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe hazırlıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleceğin Kocasinan'ı için koşturmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Fatih Mahallesi Dalaman Caddesi'ndeki yol çalışmasını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “Mahalle sakinlerimizin ihtiyacı olan yenileme çalışmalarını diğer sokaklarda da sürdüreceğiz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde devam eden yol yapımı ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fatih Mahallesi Dalaman Caddesi'ndeki çalışmaları titizlikle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “İlçemizi Yeni Kocasinan'a hazırlamak için tüm mahallelerimizde programlar dahilinde yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu çerçevede Fatih Mahallesi Dalaman sokakta yol, kaldırım, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarına başladık. Dalaman sokaktaki çalışmanın ardından Fatih mahalle sakinlerimizin ihtiyacı olan yol yenileme çalışmalarını diğer sokaklarda da sürdüreceğiz. Burada olduğu gibi inşallah diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız adım adım devam edecek. Yapılan çalışmaların mahalle halkımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, İncelemelerin ardından esnaf ve vatandaşların hal ve hatırını sormayı ihmal etmedi. Çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler vererek onlarla bir süre sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek sorularını cevapladı. Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirterek Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.