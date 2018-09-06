Çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yeni yolumuzun tamamlanmasıyla mahallemiz, Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir hale gelecek” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da asfalt rekorunu egale eden Kocasinan Belediyesi, Yakut Mahallesi’nin Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı’na olan giriş ve çıkış hatlarında yol çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt çalışmalarının tamamlandığı kısımda daha rahat ve daha güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yol çizgi çalışması yapılıyor. Güvenlik çizgilerinin çekildiği yolun çalışmalarını büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eş zamanlı olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekibimiz, Yakut Mahallesi Akmescit Caddesindeki asfaltlama çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu çalışmalarla birlikte mahallemizin ihtiyacı olan ana giriş ve çıkış hattını oluşturan bulvarın bir kısmı tamamlanmış olacak. Devamında Bekir Yıldız Bulvarı ile bağlantılı olacak yolda çalışmalarımız devam edecek. Burada olduğu gibi ekiplerimiz diğer mahallelerimizde de hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla birlikte Kocasinan’ın hak ettiği değere kavuşacağını sözlerine ekledi.

Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.