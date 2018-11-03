Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan'ın standardını yükseltmek için çalışıyoruz”

Kocasinan Belediyesi tarafından Cırgalan Mahallesi'ne yapılan Sosyal Tesisin açılışı ve Cırgalan Biberi Tanıtım etkinliği, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı muhteşem törenle gerçekleştirildi. İnsan ve hizmet odaklı projeler ürettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “7'den 70'e herkesin; Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı ve farklı olduğunu hissetmesi için projelere ve çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

Biberiyle meşhur Cırgalan Mahallesi'nde Kocasinan Belediye'sinin ev sahipliğindedüzenlenen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, davetliler ve bölge sakinleri katıldı.

Etkinlik alanında vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan ve bir sure onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, tarladan hasada kadar Cırgalan biberinin üretimi hakkında üretici kadınlardan bilgiler aldı.

Törende bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, özverili bir çalışmanın eseri olan tesisin hayırlı olmasını diledi. Özhaseki, böyle güzel bir tesisi vatandaşlara kazandırdığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, “Kocasinan ve diğer bölgelerimizde rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana ve geleceğimize hitap eden önemli tesisler yapılıyor. Bu tesisleri Kayseri'ye kazandıran belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Kocasinan'a değer katmak, hemşehrilerimin hayatını kolaylaştırmak, şehrin sosyal hayatını zenginleştirmek ve insanları mutlu edecek yaşam alanlarını sunmak üzere bina ettiğimiz belediyecilik çalışmalarımızın meyvelerini tek tek almaya başladık. Hemşehrilerimizin memnuniyeti, yaptığımız projelerimizin vatandaş nezdinde karşılık bulması, bizim motivasyonumuzu ve çalışma azmimizi artırıyor “ diye konuştu.

Belediye faaliyetlerini en iyi şekilde yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “3 buçuk yıl içerisinde 900 bin ton asfalt kullanarak, kırsaldaki mahallelerden şehir merkezine kadar her yerde yol yapıyoruz. Belediye çalışmalarını en iyi şekilde yapmak için projeler hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl üretime başlayan teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten ve Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip Asfalt Üretim Tesisini kurduk. Bu yıl ise, Fen İşleri Müdürlüğümüzün atölyesini tamamladık. Daha Yeşil Kocasinan sloganıyla her metrekare alanı yeşillendiriyoruz. Bu çerçevede park yapıyor ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde yapımı tamamlanan parklarımız; 800 bin metrekarenin üzerine çıkmış durumdadır. Bütün proje ve çalışmamızın ana teması; şehrimize değer katmak ve insanımızı sosyal anamda daha donanımlı hale getirmek içindir. Bunun için Kocasinan Akademi ile 7'den 70'e herkese hizmet veriyoruz. Çocuk Kulübümüzle çocuklarımıza özel projeler hazırlıyoruz. Geleceğin teknoloji mühendislerinin yetişmesi için farkındalık oluşturuyor ve alt yapı sağlıyoruz. Gençlerimizin daha donanımlı yetişmeleri için hayata geçirdiğimiz General Emir Uzay Ve Havacılık Merkezimizde kendi tasarımları olan ve 3D yazıcılar ile parçalarını kendilerinin imal ettikleri dronlar, İHA'lar yapmaya başladılar. Gençlerimiz çalışmalarıyla Türkiye'nin gururu olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Bizler şehre hizmet etmek için varız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a ve Kayseri'ye hizmet etmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarının altını çizerek; “Var gücümüzle çalışıyor, her geçen gün hizmetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile 7'den 70'e herkesin içerisinde kendine yer bulabildiği; spor etkinliklerinin yapıldığı, kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü, sanatsal yeteneklerin gün yüzüne çıktığı, yeni becerilerin kazanıldığı, eğitim ve öğrenim programlarının yürütüldüğü, spor branşlarında şehrimize madalyalar kazandıran sporcuların da yetiştiği geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Sosyal tesislerimiz hemşerilerimizin bir araya gelerek dostluk bağlarını pekiştirdiği, nitelikli zaman geçirdikleri mekanlar haline geldi. Bütün gayretimiz, mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı mutlu etmektir. Bu ve buna benzer projeleri artırarak sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, “Yakın gelecekte Kocasinan, her türlü cazibe alanları ile insanların burada yaşamak için can atacakları çekim merkezi olacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından Cırgalan Sosyal Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Çolakbayrakdar'ın katılımcılara tesisi gezdirmesiyle tören sona erdi.