Başkan Çolakbayrakdar, Kurban Kesim Yerinde

Yeni Mahalle kurban kesim yerindeki çalışmaların son halini kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Sosyal belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek olacak projeleri hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini söyledi. Kocasinan Belediyesi olarak kurban kesim yerlerinin hizmet kalitesini her yıl artırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İlimiz sakinlerinin daha rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yapıyoruz. Bundan dolayı özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak bayram boyunca ve sonrasında da her türlü temizlik hizmeti ve yapılması gereken diğer hizmetleri kesintisiz sürdüreceğiz. Böylelikle vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, “Şimdiden bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” dedi.