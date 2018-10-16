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Başkan Çolakbayrakdar, liseli gençlerle birlikte fidan dikti

‘Kocasinan’da herkesin dikili bir ağacı olsun’ sloganıyla çalışan Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı itibarı ile ağaçlandırma faaliyetlerini hızlandırdı.

‘Kocasinan'da herkesin dikili bir ağacı olsun' sloganıyla çalışan Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı itibarı ile ağaçlandırma faaliyetlerini hızlandırdı. Liseli öğrenciler ile birlikte ağaç dikim etkinliği gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan geleceğe daha emin adımlarla yürüyor” dedi.


Kocasinan Belediyesi tarafından Zümrüt Mahallesi'nde 160 fidan ve ağacın toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra İstem Temel Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve bölge sakinleri katıldı. Programda öğrencilerin sevgi seliyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilenip, sohbet etti.


Daha yeşil bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bizler Kocasinanlılara hizmet noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız da bunlardan sadece biri. Yeşil, bizlerin çevreye bakışı noktasında önemli bir konu. Yeşil ve çevre bilincini en iyi şekilde gençlerimize aşılayabilmek adına bu tür etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz. Ağaç dikme etkinliklerine mutlaka çocuklarımızı dahil ediyoruz. Çünkü, emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki nesillere bırakacağız” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Daha yeşil Kocasinan için farklı mahallelerimizde ağaç dikme etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir” diyerek noktaladı.


Başkan Çolakbayrakdar'ın öğrenci ve mahalle sakinleriyle birlikte fidan ve ağaçları toprakla buluşturmasıyla program sona erdi.

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