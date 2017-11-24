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24 Kasım 2017 15:24

Başkan Çolakbayrakdar, MHP heyetini misafir etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ve Kocasinan Belediyesi Meclis Üyelerini misafir etti.

Başkan Çolakbayrakdar, MHP heyetini misafir etti

24 Kasım 2017 15:24

Ziyarette, Başkan Çolakbayrakdar, meclis üyeleri ile birlikte her daim örnek bir dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.


“Kayseri; kardeşliğin, dostluğun, birlik ve beraberliğin yeridir” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri için birlik beraberlik ve uyum içerisinde çalışmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “Gerek parti yönetimi gerekse meclis üyeleri şehrimiz için her zaman katkı sağlamışlardır. Ortak istişari kararlar neticesinde birlikte hareket edebilme kültürü her geçen gün artmıştır. Bundan dolayı bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Bu şehre daha güzel hizmet verme noktasında bir araya gelerek gerekli kararları vermek ve Kayseri ile ilgili ortak duyguyu sergilemek çok önemlidir. İnşallah bundan sonrada daha iyi olur.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden MHP İl Başkanı Baki Ersoy ise konuşmasında, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada uyumlu bir şekilde çalışmak için istişarelerde bulunuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri için hizmetler üretebilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar sohbetin ardından MHP heyetine, vatandaşla Belediye arasındaki iletişim ağını kuran bir köprü olarak nitelendirdiği Çözüm Merkezi’ni gezdirdi ve burada gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.




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