Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak için gayret ettiklerini vurguladı.

Milli ve manevi duyguların öğrencilerin hayatında sağlamlaşması için birbirinden özel çalışmalara imza atan Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak öğrenciler tarafından kahraman Mehmetçiğe destek amacıyla gerçekleştirdikleri koreografi videosunu izledi. Öğrencilerin ayrıca Afrin için hazırladıkları koreografi videosunu da beğeniyle izleyen Başkan Çolakbayrakdar, ardından okulun fiziki durumuna ilişkin spor salonu ve bahçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, okul içerisinde yer alan ‘15 Temmuz Şehitler Köşesi’ni de gezdikten sonra sınıf ziyareti gerçekleştirdi. Öğrencilerle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, ardından öğretmenlerle bir araya geldi.

Geleceğin Kocasinan’ının şekillendirilmesi için öğretmenlerle istişareler yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak ilçedeki okulların spor, oyun ve bahçe alanlarını oluşturuyoruz. Bununla kalmayıp okullarda fiziki olarak yapılması gereken her türlü tadilatı yapıyoruz. Okulların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yeni projeler ve çalışmalarla milli ve manevi değerlere bağlı çocukların yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Ayrıca teknoloji ve yenilikçi faaliyetlerle ülkenin teknolojik kalkınmasına katkı sağlayacağız. Çocuklarımızın büyük ve güçlü Türkiye’de, daha donanımlı olmaları için General Emir Gençlik Merkezi’nde ‘Robotik kodlama’ ile ilgili çalışmalara başladık ve burada uzay ve havacılık ile ilgili açtığımız eğitimle çocuklarımızı, AR-Ge çalışmalarını yürüterek, insansız hava araçlarını yapabilecek donanıma kavuşturuyoruz. İnşallah hep birlikte geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız her geçen gün artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü ve öğretmenler ise okula yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.