Başkan Çolakbayrakdar, “Mobilyada dünyanın kalbi Kayseri'de atacak”

Kocasinan Belediyesi'nin de üyesi olduğu, Orta Anadolu Kalkınma Birliği(ORAKAB) tarafından yürütülen MOBİTEK Projesi çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Projenin gerçekleşme sürecini yakından takip eden ve Orta Anadolu Kalkınma Birliği'nin de Başkanlığını yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin Kayseri'yi dünya pazarında söz sahibi yapacağını ve mobilyada dünyanın kalbinin Kayseri'de atacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile finanse edilen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi'nin (MOBİTEK) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. MOBİTEK merkez binada geçekleştirilen toplantıya; ORAKAB'ın Başkanlığını da yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve mobilya üreticileri katıldı.

Projeyle ilgili bilgiler aktaran Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 10 yılı aşkın bir sürede hayata geçirilen projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Avrupa Birliği fonlarından kullanılan en büyük projelerden birisi olan MOBİTEK, 10 milyon Avroluk büyük bir yatırımdır. Bunun yüzde 10'luk kısmını Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılıyor. Geriye kalan kısmı ise Avrupa Birliği fonlarından karşılanmaktadır. Üreticilerimiz, burada yeni ve farklı tasarımlar ortaya çıkaracaklar. Bu projeyle Kayseri, kalite yönünden birçok markayı dünya pazarında ön plana çıkaracaktır. Böyle güzel bir eserle Kayseri'nin, marka haline geleceğine inanıyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, yaptığı hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı tebrik ettiği konuşmasında, “MOBİTEK'in kuruluş aşamasından beri içindeyiz. Bugün projenin bu aşamaya gelmesi bizleri oldukça mutlu etti. Bizler her zaman mobilya esnafımızın yanındayız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda ORAKAB Başkanlığını da yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, MOBİTEK'in küçük ve orta ölçekli işletmeleri büyük ölçekli işletmeler haline getirmek amacıyla yapılan bir destek projesi olduğunu hatırlatarak, “Kayseri mobilyası, bu projeyle uluslararası pazarda söz sahibi olacak. Gerek fiziki gerekse teknoloji donanımıyla Kayseri sanayisi kalite anlamında daha yukarılara çıkacak. Dünya pazarında yaklaşık yüzde 2 oranında pay sahibi olan Kayseri mobilyası, böylelikle dünya pazarında rekabet edebilecek güce ulaşacak. Şimdiden üretime başlayan MOBİTEK, zamanla daha fazla çeşitli üretim gerçekleştirecek. Nihai hedefimiz; burayı bir AR-GE merkezi olarak çalıştırmaktır. Tasarımından dış ticaretine, yeni pazarların bulunmasına kadar birçok noktada öncülük edecek. Kayseri'nin mobilya sanayisi, hak ettiği yerin daha üstüne çıkacak. Projenin bu aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer ile birlikte mobilya üreticileriyle bir araya geldi. Buradaki üreticilerin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi her zaman memnuniyetle yapacaklarını vurguladı. Ardından projenin ofislerini ve teknoloji donanımlarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar ve beraberindekiler, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük karma alışveriş merkezi projelerinden KUMSmall Alışveriş Merkezi'nde gelinen son durumu kontrol etti.

KUMSmall'ın yeni nesil alışveriş konseptiyle Türkiye'ye örnek olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yakın dönemde kullanıma açılması planlanan alışveriş merkezinde; hem mobilya üreticilerimiz ürünlerini satışa sunabilecek, hem de vatandaşlarımız birçok dalda faaliyet gösteren mağazalardan alışveriş yaparak keyifli zaman geçirebilecek. Güzel şehrimiz Kayseri'miz için yeni bir cazibe merkezi olacak projenin bütün vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.