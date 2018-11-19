Başkan Çolakbayrakdar, “Model olacak proje Kayseri'ye çok yakışacak”

Kocasinan Belediyesi'nin diğer belediyeler tarafından da örnek alınan ‘Biyolojik Göletli Yaşam Alanı Projesi' tüm hızıyla devam ediyor. Yeni Kocasinan'ı şekillendirme çalışmalarının her aşamasını büyük bir dikkatle takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin sosyal anlamda Kayseri için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

İstasyon Mahallesi'nde 4 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden projenin, bölgenin sosyal-kültürel yapısına da önemli katkı sağlayacağının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, projenin, tematik yapısıyla Kayseri'de ilk olma özelliği taşıdığını belirtti. “Yeni yaşam alanı; biyolojik göleti ve mimari yapısı ile bölgenin cazibe merkezi haline gelecek. İçerisinde Kocasinan'ımızın marka değeri haline gelen Kafe Sinan'ımız da yer alacak” diyen Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle sürdürdü; “Kocasinan Belediyesi olarak, rutin belediyecilik faaliyetlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilmelerini sağlamak adına sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Bugüne kadar Kocasinan Akademi çatısı altında hizmete sunduğumuz sosyal tesislerimizle sayıları on binleri bulan vatandaşımıza el becerileri kazandıran kurslar düzenliyoruz. Ayrıca belediyemizin marka değeri haline gelen Kafe Sinan'ımızla da hemşehrilerimizin verimli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ‘Biyolojik Göletli Yaşam Alanı'mızla da sosyal belediyecilik faaliyetlerimizi bir adım öteye taşımış olacağız. Birçok belediyeye örnek teşkil eden bu proje, Kocasinan Belediyesi'nin doğaya verdiği değerin de bir göstergesi niteliğindedir”

Başkan Çolakbayrakdar, tamamlanma aşamasına gelen ‘Biyolojik Göletli Yaşam Alanı'nda; oturma gurupları, yürüyüş yolları, kamelyalar, çeşitli büyüklükte pergolalar ve çocuk oyun alanlarının da olacağını sözlerine ekledi.