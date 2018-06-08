Başkan Çolakbayrakdar öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

Emel Tarman Görme Engelliler İlkokulu ile Mehmet Tarman İlkokulu’ndaki karne törenine Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk’te katıldı.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ı okulun kapısında karşılayan öğrenciler, Başkan Çolakbayrakdar’a çiçek takdim ettiler.Kaymakam Kılıç, Başkan Çolakbayrakdar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Öztürk öğrencilerin karnelerini dağıtırken renkli görüntüler oluştu. Karnelerin yanında çeşitli hediyeler verilirken Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilere, yaz tatilinde okumaları için ‘Kocasinan Çocuk’ dergisi de hediye etti.

Eğitim-öğretime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bundan sonrada eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Rabbim çocuklarımızın geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz çocuklarımızın geleceği içindir” şeklinde konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, yaz tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulundu.