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23 Kasım 2017 14:54

Başkan Çolakbayrakdar: “Öğretmenler muasır medeniyetin şekillendiricisidir”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Çolakbayrakdar: “Öğretmenler muasır medeniyetin şekillendiricisidir”

23 Kasım 2017 14:54


Başkan Çolakbayrakdar mesajında; tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak belediye olarak her zaman eğitim ve öğretime destek olacaklarını kaydetti. Çolakbayrakdar; “İslam’ın ilk emri ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku’ olan dinin mensupları olarak, milli ve manevi değerlerimizin bilinciyle yetiştirilmesi konusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, muasır medeniyetin şekillendiricisidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) mesleği olan bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimiz tarihimiz boyunca bilginin, eğitimin sembolü ve gençlerimize ışık tutan örnek insanlar olmuştur. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcileri rahmetle anıyor, tüm milli eğitim camiasına eğitim ve öğretim çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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