Okul ziyaretinde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç ve birim müdürleri eşlik etti. Başkan Çolakbayrakdar, ilk önce sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, siyah zemin üzerinde beyaz çizgiyi takip eden robot projesinin başarılı olduğunu söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere hitaben, “Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini sizler en güzel şekilde ortaya koyuyorsunuz. İnşallah daha daha başarılı olursunuz. Bizler de desteklerimizi artırarak her zaman sizlerin yanında olacağız” dedi. Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla eğitim üzerine sohbet edip, belediyenin çalışmaları hakkında bilgilerde verdi.

“Öğretmenlerle birlikte geleceğin Kocasinan’ını şekillendiriyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, her hafta okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Okullardan gelen talepleri yerinde görebilmek ve yapılacak hizmetlerle ilgili istişare etmek için düzenli olarak okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız her geçen gün artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların belediyeden beklentisi ve talebini yerine getirmek için 1,5 yıl önce Çözüm Merkezi projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İlçe sakinlerimizin yaşamış olduğu bölgede belediyenin yapması gereken işlerle ilgili sorunları, kolaylıkla Çözüm Merkezine iletebiliyor. Vatandaşlarımız bir telefon ile her türlü teknolojik imkana sahip olan Çözüm Merkezi sayesinde; beklenti ve istekleri en kısa zamanda çözüme kavuşturuluyor. Bu hizmetimiz sadece sonuç odaklı değil aynı zamanda memnuniyet noktasında geri dönüşüm sağlayan bir sistemdir” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile mahallelerimizde yaşayan 7’den 70’e herkese eğitim, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında hizmet veriyoruz. Gençlerimizle ilgili özellikle Milli Eğitim müfredatında olmayan çeşitli kurslar açıyoruz. Bunlardan biri olan ‘Robotik Kodlama’ kursuyla çocuklarımızı, insansız hava araçlarını yapabilecek donanıma kavuşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sohbet havasında geçen ziyarette, öğretmenlerin talep ve temennilerini dinlemesiyle ziyaret sona erdi.